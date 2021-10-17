С 18 по 24 октября в японском Китакюсю состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике. Так как он будет постолимпийским, проведение командных видов не планируется. Из восьми российских чемпионов и чемпионок Токио-2020 выступят только Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Мужская четверка (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин) не приедет в полном составе.

Состав сборной России

Женщины: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона, Мария Минаева.

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Мужчины: Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Климентьев.

Расписание

18 октября, понедельник

Квалификация, женщины – 3:15 мск

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

19 октября, вторник

Квалификация, женщины – 3:45 мск

Квалификация, мужчины – 11:00 мск

20 октября, среда

Квалификация, мужчины – 3:20 мск

21 октября, четверг

Многоборье, женщины – 12:00 мск

Владислава Уразова и Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

22 октября, пятница

Многоборье, мужчины – 12:00 мск

23 октября, суббота

Вольные упражнения, мужчины – 10:10 мск

Опорный прыжок, женщины – 10:45 мск

Конь, мужчины – 11:50 мск

Брусья, женщины – 12:25 мск

Кольца, мужчины – 13:00 мск

24 октября, воскресенье

Иван Стретович Фото: Getty Images

Опорный прыжок, мужчины – 10:25 мск

Бревно, женщины – 11:00 мск

Брусья, мужчины – 12:00 мск

Вольные упражнения, женщины – 12:35 мск

Перекладина, мужчины – 13:10 мск

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