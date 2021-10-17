С 18 по 24 октября в японском Китакюсю состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике. Так как он будет постолимпийским, проведение командных видов не планируется. Из восьми российских чемпионов и чемпионок Токио-2020 выступят только Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Мужская четверка (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин) не приедет в полном составе.
Состав сборной России
Женщины: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона, Мария Минаева.
Спортивная гимнастика
Далалоян: «Учусь у Конора, как не быть дебилом»
Мужчины: Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Климентьев.
Расписание
18 октября, понедельник
Квалификация, женщины – 3:15 мск
Ангелина Мельникова
Фото: Getty Images
19 октября, вторник
Квалификация, женщины – 3:45 мск
Квалификация, мужчины – 11:00 мск
20 октября, среда
Квалификация, мужчины – 3:20 мск
21 октября, четверг
Многоборье, женщины – 12:00 мск
Владислава Уразова и Ангелина Мельникова
Фото: Getty Images
22 октября, пятница
Многоборье, мужчины – 12:00 мск
23 октября, суббота
Вольные упражнения, мужчины – 10:10 мск
Опорный прыжок, женщины – 10:45 мск
Конь, мужчины – 11:50 мск
Брусья, женщины – 12:25 мск
Кольца, мужчины – 13:00 мск
24 октября, воскресенье
Иван Стретович
Фото: Getty Images
Опорный прыжок, мужчины – 10:25 мск
Бревно, женщины – 11:00 мск
Брусья, мужчины – 12:00 мск
Вольные упражнения, женщины – 12:35 мск
Перекладина, мужчины – 13:10 мск
Спортивная гимнастика
Далалоян: «BMW для Авериной – несправедливо к другим спортсменам»
Спортивная гимнастика
46-летняя Чусовитина вернулась в спорт. Она закончила после ОИ-2020