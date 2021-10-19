Российская гимнастка Ангелина Мельникова квалифицировалась во все финальные соревнования на чемпионате мира в Японии.

С лучшим результатом Мельникова вышла в финал многоборья, а также попала в финалы во всех отдельных видах: опорном прыжке (13,783 балла, четвертый результат), разновысоких брусьях (14,466, четвертый результат), бревне (14,033, второй результат) и вольных упражнениях (14,100, второй результат).

«Не знаю, какими словами можно описать сегодняшний день, но в пять финалов из пяти я точно попасть не ожидала. Особенно бревно, я не попадала в финал на бревне пять лет», – написала Мельникова в сторис инстаграма.

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Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

В Токио-2020 Мельникова взяла золото в командном многоборье и две бронзы – в личном многорборье и в вольных упражнениях.

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