Спортивная гимнастика стала национальным видом на Олимпиаде-2020 в Токио, а две золотые медали в команде – главными победами Игр. Гимнастов не без основания считают героями: практически вся мужская четверка выступала после травм различной степени тяжести, а девушки воспользовались ситуацией во время проблем у Симоны Байлз.

18 октября в японском Китакюсю стартовал чемпионат мира – но только с 21-го начнется розыгрыш медалей. Из российских звезд Олимпиады в Японию вернулись только двое – Ангелина Мельникова, которая к золоту в команде добавила две личные бронзы, и 17-летняя Владислава Уразова. Турнир пропускают Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

«Я не отказывался от чемпионата мира, решение пропустить турнир было принято вместе с тренерским штабом. Не было такого, что я отказываюсь. Есть проблемы со здоровьем, которые надо поправить. Следующий цикл намного сложнее, да и возраст такой, когда надо следить за своим здоровьем в два раза внимательнее. Нужно убрать болячки и вперед», – рационально объяснил Нагорный.

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24-летний Никита был самым медийным гимнастом из России еще до Олимпиады-2020: активно вел видеоблог, откровенно рассказывал о вкладах в собственную школу. После Игр узнаваемость Нагорного возросла в разы, и он стал рок-звездой от спортсменов-летников: продвигал Юнармию, презентовал новый логотип федерации триатлона вместе с Ксенией Шойгу, ходил на «Вечернего Урганта», «Камеди Клаб», КВН и Comment Out.

В отличие от Мельниковой, Нагорного полностью устроил восьмидневный карантин перед визитом олимпийцев к Владимиру Путину. Он похвастался, что фото с президентом стоит на аватарке в вотцапе еще с Рио-2016, а через пять лет заимел новый снимок. В соцсетях стали предполагать, что из Никиты получится отличный депутат, и он подтвердил, что предложение действительно было. Правда, гимнаст отказался.

«Я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», – отрезал Нагорный. Экс-биатлониста Антона Шипулина от аналогичных слов до вступления в «Единую Россию» отделило меньше четырех месяцев.

Но Нагорный все-таки не превратился в селебрити окончательно и не забыл про гимнастику. 25 сентября он выступил на клубном турнире в Германии и занял первое место в пяти видах программы из шести. Для крутого выступления на чемпионате мира кондиций Никиты бы не хватило: он не стал выкручивать максимальную сложность, потому что тренировался в облегченном режиме.

За кого болеть без Нагорного и компании?

Россию в мужском турнире представят Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов и Григорий Климентьев. Особенность постолимпийского чемпионата мира, о которой многие, вероятно, забыли – отсутствие командного многоборья, так что парням (и девушкам) предстоит борьба только за личные награды.

25-летний Стретович – самый опытный резервист сборной, который помог команде выиграть золото ЧМ-2019 и серебро ОИ-2016. На год старше – Поляшов, который также числился в победном составе 2019-го. Игнатьеву 29, в 2015 году он заработал командный титул на чемпионате Европы.

Иван Стретович Фото: Getty Images

Остальные парни – перспективная молодежь с прицелом на пару следующих олимпийских циклов. К счастью, мужская гимнастика – не женское фигурное катание: здесь можно строить долгую карьеру. 20-летний Найдин блистал в юниорах, а три года назад попал в призы на чемпионате Европы. Его ровесник Климентьев – чемпион России на кольцах, а 18-летний Якубов – призер национального чемпионата в опорном прыжке, уступивший только Далалояну. Мухаммаджон был только запасным, но попал в основу из-за травмы Дмитрия Ланкина.

Перед гимнастами из России не стоит цели собрать все золото – несколько медалей любого достоинства станут отличным результатом в отсутствии лидеров. На домашнем чемпионате мира готовится отжечь двукратный (и абсолютный) чемпион прошедшей Олимпиады Дайки Хасимото. 32-летний гимнаст, который становился лучшим в личном многоборье шесть лет подряд на ОИ и ЧМ, сделает камбэк, чтобы завершить карьеру перед домашними трибунами.

Мельникова – главный фаворит?

В женском турнире – противоположная ситуация. На чемпионат мира не приедет ни именитая Симона Байлз, ни абсолютная олимпийская чемпионка Суниса Ли, а блеснувшая в Токио бразильянка Ребека Андраде сосредоточилась на отдельных снарядах и не выступит в многоборье.

Мельникова имеет отличный шанс на главное золото – что и подтвердила выступлением в квалификации. Ангелина возглавила общий список и отобралась в финалы во всех пяти видах. Многоборье – ее лучшая возможность: на бревне и брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях лидерство захватили узкие специалистки, тоже знакомые по Олимпиаде: уже упоминавшаяся Андраде и японка Маи Мураками, которая разделила с Мельниковой бронзу на вольных.

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

Ангелину и Владиславу Уразову, не прошедшую квалификацию только на бревне, похвалил Алексей Немов – прославленный четырехкратный чемпион Атланты-1996 и Сиднея-2000.

«Считаю, что после Олимпийских игр очень сложно выступать на любых соревнованиях. Я обычно месяца четыре после Олимпиады только восстанавливался, старался нигде не выступать и поддерживал форму на тренировках. Участвовать в чемпионате мира тяжело и физически, и психологически, потому что ты все силы уже отдал Олимпиаде – самому главному старту твоей жизни. Владислава Уразова и Ангелина Мельникова, которые сейчас выступят на чемпионате мира – героини. Они выбрали такую дорогу. Я просто хочу пожелать им здоровья и удачи», – заявил Немов.

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