21 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю состоится финал личного многоборья у девушек. Россию представят Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. Олимпийские чемпионки Токио в командном многоборье приехали в Японию, найдя в себе моральные и физические силы для нового турнира, в отличие от мужчин-гимнастов, также блиставших на ОИ.

Ангелина Мельникова смогла подвестись к турниру настолько хорошо, что пробилась в финал во всех пяти видах программы: и в личном многоборье, и на отдельных снарядах. Но было непросто – все усилия мог свести на нет восьмидневный карантин в сентябре из-за коронавируса перед торжественным приемом для победителей и призеров Олимпиады у президента России Владимира Путина.

Спортивная гимнастика Нагорный – на КВН и «Камеди» вместо ЧМ. Есть ли шансы без лидеров? ДЕНЬ НАЗАД

«Я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду», – была тогда настроена не слишком оптимистично Мельникова.

Семидневный карантин, когда для подготовки к чемпионату мира каждый день на счету, обернулся восьмидневным – встречу передвинули на 11 сентября. Тем не менее отказываться от мероприятия гимнастка не планировала.

«Да, некоторые команды не придут. Я не знаю, можно ли было отказаться индивидуально. Даже если да – я не думаю, что это было бы нормально. Если и отказываться, то всей командой, всей федерацией. А так, чтобы один пошел, другой не захотел – это странно и неправильно. Думаю, если бы у нас через неделю начинался ЧМ, мы бы имели возможность отказаться всей командой. Лично я бы не хотела отказываться от такого события: встреча с президентом возможна не каждый месяц и даже не каждый год. Это классное событие, которое, может быть, заключительный раз в моей жизни – почему бы и нет?» – высказала свою точку зрения Ангелина.

После встречи с президентом Мельникова и ее подруга по команде Виктория Уразова уехали готовиться на подмосковную базе «Озеро Круглое». Старший тренер сборной России Валентина Родионенко посчитала, что перерыв не выбил Ангелину из колеи и, судя по успешному началу чемпионата мира, была права.

«Мельникова и Уразова уже вернулись на базу и сейчас тренируются. Полуторанедельный перерыв без тренировок, на мой взгляд, не очень выбил ту же Ангелину из колеи, она вчера нормально потренировалась. До чемпионата мира остался всего месяц, сейчас ей нужно увеличивать нагрузки. Нужно потихоньку втягиваться, времени мало осталось», – сообщила она 15 сентября.

Остается надеяться, что сил хватит и на самую важную часть чемпионата мира и Ангелина завоюет не одну медаль.

Спортивная гимнастика Мельникова попала в 5 из 5 финалов на ЧМ в Японии ВЧЕРА В 09:23