21 октября на чемпионате мира в Японии состоялся финал личного многоборья у девушек. Триумфатором соревнований стала гимнастка из России Ангелина Мельникова. Для женской сборной России это первое золото в многоборье с 2010 года.

Ангелина была лучшей на брусьях (14,533), второй в опорном прыжке (14,466), на бревне (13,800) и вольных упражнений (13,833), а по сумме – 56,532 балла.

Серебро и бронзу взяли американки Лиэнн Вонг (56,340) и Кайла Дичелло (54,566). Еще одна гимнастка из России Владислава Уразова заняла 4-е место (53,598).

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Мельникова – чемпионка Олимпиады в командном многоборье. Кроме того, в Токио-2020 у Ангелины две бронзовые медали: в личном многоборье и вольных упражнениях.

Чемпионат мира-2021 продлится до 24 октября.

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