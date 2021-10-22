Украинские гимнасты не блеснули на Олимпиаде в Токио, а для России Игры завершились триумфом. На чемпионате мира, который проходит в Японии спустя два с половиной месяца, у мужских команд все наоборот – Украина взяла медаль в первой же (самой престижной) дисцплине, а Россия провалилась.

Обе команды подошли к ЧМ-2021 без лидеров: российская четверка (Нагорный, Далалоян, Белявский, Аблязин) взяла паузу после напряженных Игр, лидер украинцев – чемпион Рио-2016 Олег Верняев – дисквалифицирован на четыре года за мельдоний. Поэтому на чемпионат мира Россия и Украина приехали не самыми сильными составами, но выступление в личном многоборье и квалификации доказывает, что только у одной из стран все будет хорошо в долгосрочной перспективе.

18-летний украинец Илья Ковтун квалифицировался в главный финал пятым с отставанием менее чем в два балла от третьего места. Россия делегировала лишь 29-летнего Никиту Игнатьева – он прошел 23-м. Похожая картина – на отдельных снарядах: Ковтун выступит на перекладине, его 19-летний соотечественник Назар Чепурный прошел в финал опорного прыжка с первым результатом. От России выступит только Григорий Климентьев – на кольцах. Остальная команда, включая опытного Ивана Стретовича, провела чемпионат мира крайне неудовлетворительно.

Спортивная гимнастика Мельникова – чемпионка мира в личном многоборье ВЧЕРА В 11:10

Ковтун блеснул в личном многоборье – осечки на кольцах и опорном не помешали выступить стабильно на других снарядах и взять бронзу. Выиграл 20-летний китаец Джан Боен, а действующий олимпионик-абсолютник Дайки Хасимото стал только вторым перед домашними трибунами – их разделили 0,017 балла. Украинец уступил обоим достаточно – 3,082 балла от лидера – но это отличный результат для юного поколения. Игнатьев стал только 17-м.

На юниорском уровне парни под желто-синим флагом давно если не задают тон, то находятся в лидерах. В 2018-м Ковтун стал абсолютным чемпионом Европы среди юниоров, на второй ступени подиума стоял еще один юный украинец – Владимир Костюк. Последний чемпионат мира среди юниоров состоялся в 2019 году: Украина взяла командное серебро, личное золото Назара Чепурного на перекладине, а также две бронзы – Ковтун стал третьим в многоборье, Чепурный добавил медаль в вольных упражнениях.

Юниоры из России на ЧМ-2019 ограничились одним серебром, в то время как девушки взяли пять золотых наград из шести. Виктория Листунова и Владислава Уразова уже стали олимпийскими чемпионками. А Ковтун – бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в многоборье вслед за Нагорным и Белявским.

Илья Ковтун на чемпионате Европы Фото: Getty Images

«С ними можно тягаться, – говорил Илья о соперниках после Олимпиады, где стал самым молодым участником финала многоборья. – Думаю, эти несколько лет, которые есть до Олимпиады, эти три года я буду усердно работать и будем на следующей Олимпиаде уже с ними бороться и стараться показывать хороший результат, намного лучше, чем сейчас».

Русским гимнастам будет сложно на следующей Олимпиаде: Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин не молодеют, а поколение юных украинцев стремится вверх.

Спортивная гимнастика Мельникова взяла золото. Встреча с президентом едва не стоила ей ЧМ ВЧЕРА В 08:22