Российская гимнастика Ангелина Мельникова после победы в личном многоборье выиграла еще одну медаль чемпионата мира – бронзу в опорном прыжке.
Первой стала бразильянка Ребека Андраде (14,966 балла), второе место заняла итальянка Асия д'Амато (14,083). Оценка Мельниковой – 13,966 балла.
- Ранее Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье. На брусьях она осталась без медали, в последний день турнира 24 октября выступит на бревне и в вольных упражнениях.
- Мельникова – олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях.
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