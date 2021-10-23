Российская гимнастика Ангелина Мельникова после победы в личном многоборье выиграла еще одну медаль чемпионата мира – бронзу в опорном прыжке.

Первой стала бразильянка Ребека Андраде (14,966 балла), второе место заняла итальянка Асия д'Амато (14,083). Оценка Мельниковой – 13,966 балла.

Ранее Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье. На брусьях она осталась без медали, в последний день турнира 24 октября выступит на бревне и в вольных упражнениях.

Мельникова – олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях.

Спортивная гимнастика Украинец взял бронзу ЧМ. Русским гимнастам будет сложно на ОИ-2024 ДЕНЬ НАЗАД

Спортивная гимнастика Мельникова – чемпионка мира в личном многоборье ВЧЕРА В 11:10