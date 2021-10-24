Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла еще одну медаль чемпионата мира – серебро в вольных упражнениях.
Победа досталась японке Маи Мураками, которая набрала 14,066 балла. Результат Мельниковой – 14,000, а бронзовый призер, американка Лианна Вонг, получила 13,833 балла. Владислава Уразова осталась четвертой, как и в личном многоборье.
- Ранее Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье и взяла бронзу в опорном прыжке.
- Бронзу на кольцах завоевал Григорий Климентьев.
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