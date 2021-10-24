На чемпионате мира-2021 по спортивной гимнастике новый скандал. Лидер сборной России Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях, хотя шла на второе золото на турнире.

Мельникова получила от судей 14,000 балла и лидировала перед выходом на помост японки Маи Мураками. Первоначальные оценки Мураками составили 13,966 балла, но тренерский штаб сборной Японии подал протест, и арбитры дали Маи дополнительные 0,1 балла. 14,066 для местной гимнастки – и золото Гели превратилось в серебро

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Мельникова пояснила, что ей тоже не засчитали поворот в вольных упражнениях, но в судейском корпусе проигнорировали апелляции русской стороны. «Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», – грустно сказала Ангелина (цитата по агентству ТАСС ).

За журналистов всю работу проделала сама Мельникова. Спортсменка вырезала из трансляции и выложила в сторис инстаграма тот самый элемент, который стоил ей золота. «Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда. Никогда у меня не было проблем с этим поворотом. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду. Это было ужасно», – подписала видос Геля.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко выступила в микст-зоне еще жестче и обвинила арбитров в плохой работе. «Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», – распалялась Родионенко (цитата по ТАСС ).

Валентина уточнила, что тренеры могут подавать протест только на сложность программы, а не на исполнение. Из-за этого Мельниковой не засчитали тот самый поворот, а делегация сборной России не могла повлиять на оценки арбитров. «У нее просто забрали золотую медаль. Вы сами понимаете, японку вывели на первое место, вот и все. Очевидно, что так они решили. Для нас это золотая медаль Гели, это даже не обсуждается. К россиянам всегда предвзятое отношение, нам нужно быть наголову сильнее, чтобы нам отдавали первые места», – заявила Родионенко (цитата по агентству «РИА Новости» ).

Ангелина Мельникова, Россия, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

При этом коуч отказалась от давления на спортивные власти. «Просить разобраться во всем FIG (Международную федерацию гимнастики)? Зачем нам делать скандалы? По-своему они правы, наше видение такое. Есть правила соревнований, и зачем устраивать эти скандалы? Мы не хотим, чтобы было как в художественной гимнастике, где одни доказывают одно, другие – другое. Надо всегда находить какое-то решение на перспективу, на будущее, ведь менять правила по ходу соревнований не будут», – рассудила Валентина Родионенко (цитата по агентству «РИА Новости» ).

Важно, что постолимпийский чемпионат мира-2021 проходил в Японии, а Маи Мураками – одна из самых опытных гимнасток турнира (в августе ей исполнилось 25 лет). Она не принимала участие в личном многоборье, взяла бронзу на бревне, а в вольных упражнениях повторила результат 2017 года. На домашней Олимпиаде-2020 в Токио Мураками взяла на ковре только бронзу, причем разделила медаль как раз с Мельниковой.

Интересно, что оценки судей обеих спортсменок были ниже, чем на ОИ – почти три месяца назад Маи и Ангелина получили по 14,166 балла, а на ЧМ-2021 в Китакюсю выступили почти на 0,2 балла хуже. Мельникова же принесла России золото мирового первенства в личном многоборье , но явно недовольна таким финишем крупного турнира. Следующие чемпионаты пройдут в Великобритании и Бельгии, поэтому у судей будет меньше поводов завышать оценки японским гимнасткам.

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