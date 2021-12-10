Американская гимнастка Симона Байлз стала спортсменом года по версии журнала Time.
На Олимпийских играх-2020 в Токио Байлз снялась с финала командного многоборья после опорного прыжка. Сославшись на психологические проблемы, она пропустила большую часть программы и не выступила в личных финалах за исключением упражнений на бревне, где завоевала бронзу.
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«Влияние спортсмена все чаще измеряется не только в победах и поражениях. Этот год продемонстрировал уникальные возможности спортсменов для того, чтобы выдвинуть проблему психического здоровья на передний план в более широком культурном диалоге.
В то время как показатели тревожности и депрессии в мире стремительно растут и многие люди борются с выбором между тем, что они должны себе и тем, что от них требуют другие, Байлз ясно продемонстрировала, как важно ставить в приоритет себя и не идти на поводу у внешних ожиданий», – говорится в статье Time.
Симона Байлз
Фото: Getty Images
Также осенью Симона Байлз вместе с другими гимнастками сборной США, Александрой Райсман, Маккайлой Марони и Маргарет Николз выступили на слушаниях в Сенате США по делу Ларри Нассара, бывшего врача сборной, обвиненного в сексуальном насилии. Они обратились с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела о домогательствах.
«Уверенность Байлз в том, что она говорила правду и то, как она взяла ответственность за свою судьбу, дала возможность спортсменам и остальным людям в равной степени более открыто говорить о проблемах, которые они когда-то держали в себе», – написали в Time.
Провал на Олимпиаде-2020 превратил Симону Байлз в звезду шоу-бизнеса – мы писали о том, как складывается жизнь гимнастки после Игр.
Летом Байлз страдала не только от психологических проблем – после возвращения из Токио американку покусала овчарка. Пришлось делать прививку.
Источник: Time
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