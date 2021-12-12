Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 в спортивной гимнастике Антон Голоцуцков в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал о встрече с одним из братьев Березуцких при необычных обстоятельствах.

«Я приехал с Олимпиады и на один день остался в Новосибирске. Журналистам рассказали, что я поселился в одной из гостиниц. Я утром выхожу, сажусь в лифт со своим другом, а товарищ – навеселе. С нами стоит молодой человек в форме бренда 2K. Некрасиво получилось, но в силу того, что мой друг был навеселе, он задает мне вопрос: «Антон, а ты знаешь кто этот мужчина?» Я такой смотрю на него оценивающим взглядом – это при нем идет беседа – говорю: «Не знаю. Наверное, волейболист какой-то». Мой друг сильно рассмеялся. Это оказался один из братьев Березуцких. До сих пор не знаю, кто из них», – сказал Голоцуцков.

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Полное интервью с Антоном Голоцуцковым выйдет 13 декабря.

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