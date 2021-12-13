Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 в спортивной гимнастике Антон Голоцуцков в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал, что продал автомобиль, подаренный президентом за медали на Играх.

– Тачку вам подарили после Пекина?

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– Мне две машины подарили: Х5 и Toyota Camry. Когда мне подарили две машины, у меня еще две было. Одновременно было четыре автомобиля: еще Audi Q7 и Land Cruiser Prado. Я жил в небольшом пятиэтажном доме, и у двух подъездов стояли мои машины. Соседи ругались. Тогда это было хобби, сейчас мне пофиг. Президентский автомобиль я через месяца три продал. Он был трехлитровый.

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– А ты считаешь, это правильно перепродавать машины, которые дарят?

– Дело не в этом. Ну, не продал бы, она просто бы стояла. Я ей практически не пользовался. Я не получал от нее эмоций. Ее подарил президент, да. Но, во-первых, мне же не лично президент принес ключи и сунул. Если бы это было так, я бы, наверное, ее не продал, – сказал Голоцуцков.

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