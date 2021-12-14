Федерация гимнастики, олимпийский и паралимпийский комитеты США заключили мировое соглашение с сотнями жертв сексуального насилия, которое оценивается в сумму 380 миллионов долларов. За это проголосовали более 90% жертв (их насчитывается более 500). Предварительное соглашение было сформулировано в сентябре, тогда планировалось выплатить 425 миллионов.
Более 300 жертв подверглись насилию со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, остальные – со стороны лиц, связанных с американской федерацией гимнастики. Кроме денежной компенсации, пострадавшие смогут выдвинуть своего представителя в руководство федерации.
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Нассар был признан виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок и приговорен к тюремному сроку. На суде выступили около 160 пострадавших, в том числе олимпийская чемпионка Симона Байлз.
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Источник – «Ассошиэйтед Пресс».
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