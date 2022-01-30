Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о завершении спортивной карьеры.
На Играх-2020 в Токио 25-летний спортсмен завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. Также Далалоян трижды становился чемпионом мира и пять раз выигрывал золото чемпионата Европы.
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«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе.
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Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная – это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», – написал Далалоян в инстаграме.
После Токио-2020 Артур Далалоян выразил непонимание по поводу того, что Дине Авериной подарили BMW Х5 за серебро ОИ. Гимнаст считает, что это несправедливо по отношению к другим спортсменам.
Впрочем, не все гимнасты относятся к подаренным за выступление на ОИ машинам с трепетом: призер Токио-2008 рассказал, как продал авто от Путина.
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