Тренер гимнаста Артура Далалояна, Александр Калинин, заявил, что олимпийский чемпион не говорил ему о планах завершить карьеру.

«Чепуха какая-то. Мы в последнее время на эту тему вообще не говорили, скорее, наоборот. Артур с разрешения тренеров сборной раньше времени уехал со сбора и не более того. Я с ним часа полтора назад разговаривал, ничего не говорили про завершение карьеры. Завтра на тренировке мы с ним увидимся», – сказал Калинин.

Ad

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко также сообщила, что не общалась с Далалояном об уходе из спорта.

Спортивная гимнастика «На двух стульях не усидишь». Чемпион ОИ-2020 Далалоян завершил карьеру 3 ЧАСА НАЗАД

«Пока об этом речи не шло. Артур 22 числа закончил очередной сбор с командой, 29-го заехал на новый. Пока мы сидим в изоляции, сдали тесты. Вы меня очень удивили этим», – заявила Родионенко. Она добавила, что спортсмен написал сообщение из-за плохого настроения, так как ему запретили уехать домой.

«Артур обращался с просьбой уехать домой – ну, чтобы приезжать и уезжать с базы иногда домой, но директор базы это категорически запрещает. И я думаю, что под впечатлением от этого разговора он это написал. Но это просто такое состояние – вот он и написал. Ничего серьезного там нет, поверьте. Парень в расцвете, у него все впереди.

Завершение карьеры? Ой, да бросьте! Он не ставит вопрос об этом сейчас. Но у него вопрос один – раньше могли уехать на ночь домой и потом приехать. А сейчас это запрещено, и это ребят угнетает. Но это такая ситуация в мире. Никто ничего изменить не может, надо это просто пережить», – отметил тренер.

Далалоян мотивировал решение желанием проводить больше времени с семьей – он сделал заявление в инстаграме

Спортивная гимнастика Федерация гимнастики США выплатит 380 млн долларов жертвам насилия 14/12/2021 В 05:04