Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян опроверг информацию о решении завершить спортивную карьеру.

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, впереди нас ждет много больших турниров!

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P.S. Просьба к СМИ перед тем, как делать публикации, обращаться ко мне или моему представителю за уточнениями», – написал Далалоян.

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Ранее в инстаграме Далалоян сообщил, что хочет посвящать себя семье . Как заявил чемпион Токио-2020, спорт подарил ему чувство полета, однако он полагает, что пора приземлиться.

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