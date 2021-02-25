Бывшему тренеру женской сборной США по гимнастике Джону Геддерту в четверг, 25 февраля, предъявили обвинения по 20 различным пунктам нарушения закона. Ему грозит до 35 лет тюрьмы.

Геддерт ранее владел гимнастическим клубом Twistars в Мичигане. Многочисленные свидетельницы заявили, что именно там работал бывший врач национальной команды Ларри Нассар. Нассара в 2017-м осудили суммарно на 360 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних и хранение детской порнографии. В показаниях сказано, что Геддерт знал о преступлениях Ларри и что доктор насилует детей в подсобке его клуба.

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Джону Геддерту предъявили обвинения в торговле людьми и принуждению к труду, сексуальном посягательстве первой и второй степеней, вымогательстве, а также лже-свидетельствовании. Сторона обвинения полагает, что Джон соврал о работе Нассара в качестве врача в Twistars, об отсутствии жалоб на Ларри, о незнании про интравагинальное лечение в гимнастическом клубе и заявлении о запрете мужчинам находиться в женских раздевалках.

Геддерта обвинили в торговле людьми, по этому пункту в качестве пострадавших проходят 19 человек, шестеро из которых – несовершеннолетние. Предположительно, Джон совершал эти преступления в период с 2008 по 2018 гг. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по шести пунктам обвинения и дополнительно до 15 лет за решеткой еще по 14 обвинениям. Об этом сообщил USA Today.

Ларри Нассара осудили за серийную педофилию в отношении по меньшей мере 265 девочек и девушек. Он совершал преступления, начиная с 1992 года.

В числе жертв Нассара – олимпийские чемпионки по гимнастике в составе сборной США Маккайла Мароуни и Александра Райзман.

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