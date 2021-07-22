Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина порассуждала, действительно ли гимнаст Никита Нагорный круче Алексея Немова, а также сделала шутливое предупреждение поклонницам спортсмена.

«Никита – хороший парень. Он делает первый в мире элемент на вольных упражнениях – тройное сальто согнувшись, которое никто не делает. Дай Бог Никите завоевать как можно больше медалей на этих Олимпийских играх и на последующих соревнованиях выступать так же хорошо. Но есть Хоркина и Немов – и они одни такие на всем белом свете. Напомню, что Немов — четырехкратный олимпийский чемпион, и дай Бог каждому из ребят повторить это достижение. Мы закончили с Немовым 17 лет назад, но кумирами для многих, а может, и большинства, остались до сих пор.

Конечно, новое поколение приходит, заявляет о себе. Моим именем названы многие элементы, которые я первая сделала в мире. Сегодня они исполняются гимнастками, и, конечно, они распознали секреты, как эти элементы делать, как их выучить. Я этому очень рада.

Токио-2020 Экс-тренера США по гимнастике обвинили в торговле людьми 25/02/2021 В 20:28

Но перелеты с такой красотой, амплитудой, как Немов делал перекладину, и как ее запомнили в Афинах… К сожалению, мы помним, как история трагично закончилась (из-за протеста зрителей судьи изменили явно заниженные оценки, но Немов все равно остался без медали – Eurosport). Но все-таки Немов – четырехкратный олимпийский чемпион, и сравнивать Нагорного с ним никак нельзя. А девушкам напомню: смотреть можно, трогать нельзя. Никита женат», – рассказала Хоркина в интервью Metaratings.ru

Нагорный – трехкратный чемпион мира.

На ЧЕ-2021 в Базеле Никита завоевал золото в многоборье.

Спортивная гимнастика Россия выиграла 13 медалей и общий зачет на ЧЕ по гимнастике 25/04/2021 В 14:59