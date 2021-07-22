В твиттере появился новый эмодзи – он посвящен четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз.

Эмодзи выполнен в виде козы с золотой медалью. Так твиттер назвал Байлз величайшей всех времен: GOAT расшифровывается как greatest of all time.

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На Олимпиаде-2016 24-летняя Симона Байлз выиграла золото в четырех дисциплинах. Американка – 19-кратная чемпионка мира.

На ОИ в Токио Байлз может стать первой женщиной более чем за 50 лет, которая выиграет два раза подряд олимпийское золото в многоборье.

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