В твиттере появился новый эмодзи – он посвящен четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз.
Эмодзи выполнен в виде козы с золотой медалью. Так твиттер назвал Байлз величайшей всех времен: GOAT расшифровывается как greatest of all time.
Токио-2020
Хоркина – о Нагорном: «Смотреть можно, трогать нельзя»
- На Олимпиаде-2016 24-летняя Симона Байлз выиграла золото в четырех дисциплинах. Американка – 19-кратная чемпионка мира.
- На ОИ в Токио Байлз может стать первой женщиной более чем за 50 лет, которая выиграет два раза подряд олимпийское золото в многоборье.
В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде? Расклады по гимнастике, плаванию, легкой атлетике и не только
Токио-2020
Экс-тренера США по гимнастике обвинили в торговле людьми
Спортивная гимнастика
Россия выиграла 13 медалей и общий зачет на ЧЕ по гимнастике