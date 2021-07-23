Олимпийскую чемпионку 1992 года в командных соревнованиях Оксану Чусовитину лишили права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно за несколько часов до мероприятия.

«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем», – приводит слова Оксаны телеграм-канал «Sputnik Узбекистан»

Вместо заявленных ранее национальным олимпийским комитетом Узбекистана Оксаны Чусовитиной и Бобо-Усмона Батурова флаг на открытии Олимпиады доверят боксеру Баходиру Жалолову и тхэквондистке Нигоре Турсункуловой.

Спортивная гимнастика Попасть в сборную СССР в 16 и рваться на восьмую Олимпиаду в 44. Чудо-карьера узбекской гимнастки 10/10/2019 В 10:00

19 июня Чусовитиной исполнилось 46 лет.

Кроме олимпийского золота, Оксана имеет три высших награды с чемпионатов мира.

Токио-2020 В твиттере появился эмодзи в честь Байлз. Это коза с медалью 18 ЧАСОВ НАЗАД