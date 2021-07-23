Руководство НОК Узбекистана объяснило, почему заменило знаменосца на церемонии открытия Олимпиады. Вместо гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксера Бобо-Усмона Батурова организация выбрала боксера Баходира Жалолова и тхэквондистку Нигору Турсункулову.
«Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров – 29 июля, в связи с этим было принято решение о смене знаменосцев. Нашими знаменосцами станут боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы НОК Узбекистана.
- Ранее Оксана Чусовитина сообщила, что ее не уведомили о причине замены.
- 46-летняя Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года.
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