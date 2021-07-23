За успехами Никиты Нагорного, Артура Далалояна и других российских топов спортивной гимнастики удобнее всего следить с нашим расписанием – с ним вы не пропустите ни одного старта.
24 июля, суббота
- 4:00 мск – мужчины, личное первенство (предварительный этап)
Токио-2020
«Надо долго стоять». НОК – о лишении Чусовитиной права нести флаг
25 июля, воскресенье
- 4:00 мск – женщины, личное первенство (предварительный этап)
26 июля, понедельник
- 13:00 мск – мужчины, многоборье, команды (финал)
27 июля, вторник
- 13:00 мск – женщины, многоборье, команды (финал)
28 июля, среда
- 13:15 мск – мужчины, многоборье, личное первенство (финал)
29 июля, четверг
- 13:50 мск – женщины, многоборье, личное первенство (финал)
1 августа, воскресенье
- 11:00 мск – мужчины, вольные упражнения (финал)
- 11:45 мск – женщины, опорный прыжок (финал)
- 12:30 мск – мужчины, упражнения на коне (финал)
- 13:15 мск – женщины, упражнения на брусьях (финал)
2 августа, понедельник
- 11:00 мск – мужчины, упражнения на кольцах (финал)
- 11:45 мск – женщины, вольные упражнения (финал)
- 12:30 мск – мужчины, опорный прыжок (финал)
3 августа, вторник
- 11:00 мск – мужчины, упражнения на брусьях (финал)
- 11:45 мск – женщины, упражнения на бревне (финал)
- 12:30 мск – мужчины, упражнения на перекладине (финал)
Токио-2020
46-летнюю чемпионку ОИ Чусовитину лишили права нести флаг
Токио-2020
В твиттере появился эмодзи в честь Байлз. Это коза с медалью