За успехами Никиты Нагорного, Артура Далалояна и других российских топов спортивной гимнастики удобнее всего следить с нашим расписанием – с ним вы не пропустите ни одного старта.

24 июля, суббота

4:00 мск – мужчины, личное первенство (предварительный этап)

Токио-2020 «Надо долго стоять». НОК – о лишении Чусовитиной права нести флаг 8 ЧАСОВ НАЗАД

25 июля, воскресенье

4:00 мск – женщины, личное первенство (предварительный этап)

26 июля, понедельник

13:00 мск – мужчины, многоборье, команды (финал)

27 июля, вторник

13:00 мск – женщины, многоборье, команды (финал)

28 июля, среда

13:15 мск – мужчины, многоборье, личное первенство (финал)

29 июля, четверг

13:50 мск – женщины, многоборье, личное первенство (финал)

1 августа, воскресенье

11:00 мск – мужчины, вольные упражнения (финал)

11:45 мск – женщины, опорный прыжок (финал)

12:30 мск – мужчины, упражнения на коне (финал)

13:15 мск – женщины, упражнения на брусьях (финал)

2 августа, понедельник

11:00 мск – мужчины, упражнения на кольцах (финал)

11:45 мск – женщины, вольные упражнения (финал)

12:30 мск – мужчины, опорный прыжок (финал)

3 августа, вторник

11:00 мск – мужчины, упражнения на брусьях (финал)

11:45 мск – женщины, упражнения на бревне (финал)

12:30 мск – мужчины, упражнения на перекладине (финал)

Токио-2020 46-летнюю чемпионку ОИ Чусовитину лишили права нести флаг 10 ЧАСОВ НАЗАД