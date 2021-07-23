За успехами Никиты Нагорного, Артура Далалояна и других российских топов спортивной гимнастики удобнее всего следить с нашим расписанием – с ним вы не пропустите ни одного старта.

24 июля, суббота

  • 4:00 мск – мужчины, личное первенство (предварительный этап)
Токио-2020
«Надо долго стоять». НОК – о лишении Чусовитиной права нести флаг
8 ЧАСОВ НАЗАД

25 июля, воскресенье

  • 4:00 мск – женщины, личное первенство (предварительный этап)

26 июля, понедельник

  • 13:00 мск – мужчины, многоборье, команды (финал)

27 июля, вторник

  • 13:00 мск – женщины, многоборье, команды (финал)

28 июля, среда

  • 13:15 мск – мужчины, многоборье, личное первенство (финал)

29 июля, четверг

  • 13:50 мск – женщины, многоборье, личное первенство (финал)

1 августа, воскресенье

  • 11:00 мск – мужчины, вольные упражнения (финал)
  • 11:45 мск – женщины, опорный прыжок (финал)
  • 12:30 мск – мужчины, упражнения на коне (финал)
  • 13:15 мск – женщины, упражнения на брусьях (финал)

2 августа, понедельник

  • 11:00 мск – мужчины, упражнения на кольцах (финал)
  • 11:45 мск – женщины, вольные упражнения (финал)
  • 12:30 мск – мужчины, опорный прыжок (финал)

3 августа, вторник

  • 11:00 мск – мужчины, упражнения на брусьях (финал)
  • 11:45 мск – женщины, упражнения на бревне (финал)
  • 12:30 мск – мужчины, упражнения на перекладине (финал)
Хоркина – о Нагорном: «Смотреть можно, трогать нельзя»
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Токио-2020
46-летнюю чемпионку ОИ Чусовитину лишили права нести флаг
10 ЧАСОВ НАЗАД
Токио-2020
В твиттере появился эмодзи в честь Байлз. Это коза с медалью
ВЧЕРА В 17:12