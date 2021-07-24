Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификационных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

В апреле спортсмен получил серьезную травму ахиллова сухожилия и рисковал пропустить ОИ-2020.

«Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения. С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог всё сделать идеально. Были моменты, в которых я мог выступить лучше. Так что у меня смешанные чувства. Буду ли выступать в финале? Хорошо, я сделаю это. Это не проблема для меня», – приводит слова Далалояна «Чемпионат»

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Россия идет второй в квалификации командного многоборья.

После первой группы из трех лидирует сборная Китая.

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