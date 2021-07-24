В Токио состоялась квалификация в соревнованиях по спортивной гимнастике у мужчин. Сборная России квалифицировалась в финал командного первенства с третьей суммой баллов (1. Япония – 262,251; 2. Китай – 262,061; 3. Россия – 261,945; 4. США – 256,761; 5. Великобритания – 256,594; 6. Германия – 249,929; 7. Швейцария – 249,193; 8. Украина – 247,492).

Никита Нагорный и Артур Далалоян отобрались в финал личного многоборья (1. Дайки Хашимото (Япония) – 88,531; 2. Никита Нагорный (Россия) – 87,897; 3. Сяо Жотэн (Китай) – 87,732; 4. Сун Вэй (Китай) – 87,298; 5. Джо Фрейзер (Великобритания) – 86,298; 6. Артур Далалоян (Россия) – 85,957). Давид Белявский занял десятое место, но из-за квоты в два человека на страну в финал не прошел, Александр Карцев показал 29-й результат.

Нагорный также квалифицировался в финал вольных упражнений, опорного прыжка и перекладины. Денис Аблязин выступит в финале упражнений на кольцах и в опорном прыжке.

Токио-2020 Далалоян заплакал во время квалификации на ОИ-2020 9 ЧАСОВ НАЗАД

В финал командного многоборья проходят 8 лучших сборных.

В финал личного многоборья отбираются 24 лучших спортсмена, но не более двух человек из одной страны.

В финалы по отдельным видам – 8 лучших гимнастов, но не более двух человек из одной страны.

Токио-2020 Нагорный, Далалоян и Байлз. Программа спортивной гимнастики на ОИ 19 ЧАСОВ НАЗАД