Россия привезла на Олимпиаду состав мечты в мужской спортивной гимнастике, а главным будет комплект медалей в командном многоборье. Конечно, любой спортсмен предпочел бы стать чемпионом в личном, но болельщики – другое дело. Болельщики обожают эстафеты и аналогичные дисциплины, где выступает вся команда и не нужно выбирать фаворита.

А сборная России – фавориты и действующие чемпионы мира, в Рио-2016 проигравшие менее трех баллов японцам во главе с легендарным Кохэи Утимурой. Трехкратному уже 32 года, и он обязательно попытается завоевать золото на домашних Играх.

Вот титулы гимнастов из России, которые заявлены на первый вид программы:

Токио-2020 Россия – в финале командного многоборья, Нагорный – личного 18 ЧАСОВ НАЗАД

Никита Нагорный (24 года) – трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады.

Артур Далалоян (25 лет) – трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

Давид Белявский (29 лет) – чемпион мира, семикратный чемпион Европы, двукратный призер Олимпийских игр.

Денис Аблязин (28 лет) – двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, пятикратный призер Олимпийских игр.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

Двое – Далалоян и Нагорный – чемпионы-абсолютники: Артур выиграл личное многоборье (вольные упражнения, опорный прыжок, конь, кольца, параллельные брусья и перекладина) на ЧМ-2018, Никита – через год в 2019-м. Олимпийских медалей нет только у Далалояна, который в 2016-м восстанавливался от тяжелой травмы колена.

У Аблязина есть награды даже с Лондона-2012, но ни один из парней не обзавелся олимпийским золотом. В борьбе с японцами в Токио это будет невероятно сложно – но коронавирус все-таки лишил хозяев фактора поддержки домашних трибун. Досадно с точки зрения зрелищности, но выгодно для России – все знают, как умеют болеть за своих в Японии.

Еще один показатель крутости российских гимнастов – в их честь называют элементы. Петля Корбут, сальто Ким, соскок Мухиной – такое было не только в СССР, хотя из 20-х годов XX века великие советские гимнастки кажутся богинями. На ЧЕ-2020 технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил элемент, названный в честь Нагорного. В квалификации турнира Никита показал сальто назад согнувшись – его утвердили и присвоили группу сложности I (0,9).

«Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте», – отреагировал гимнаст.

Если отсутствие зрителей на трибунах уравняло шансы России и Японии, то перевесить могут травмы атлетов – очень частые в гимнастике. В апреле ахиллово сухожилие порвал Далалоян и отправился вместо чемпионата Европы на операционный стол. Но Артур восстановился в рекордные сроки, хотя по всем прогнозам должен был пропустить вторую Олимпиаду подряд.

«Изначально врачи говорили, что спустя пять-шесть месяцев я только смогу начать ходить и бегать. Через три месяца уже была Олимпиада, где мне нужно хотя бы спрыгивать с высоты колец и перекладины. У меня был полный разрыв, а не надрыв, как писали в интернете. Поэтому мне пришлось лечь на операционный стол, мне сшивали ахилл», – рассказал Далалоян.

Перед самими Играми, уже на тренировках в Токио, взволновала информация о травме Нагорного: инсайды сообщили, что спортсмен чувствовал дискомфорт и прихрамывал. Никита отреагировал на слухи, пытаясь успокоить болельщиков, но те продолжили тревожиться.

«Вот эта штука болит, но ничего страшного, – подписал гимнаст фото своей ноги. – Сразу отвечаю на предстоящие вопросы».

«У него просто немного болит икроножная мышца, – раскрыл подробности старший тренер команды Валерий Алфосов. – Наверное, в подготовке перепрыгал на опорном и в вольных. Сейчас медики делают все возможное, чтобы это дело поправить. Никаких серьезных нарушений у него нет – мы все это проверяли перед отъездом сюда. А боль в икроножке – да, имеет место».

Спортсмены – железные люди, привыкшие выступать с неудобствами, но для зрителей слово «боль» звучит с однозначно негативной и тревожной окраской. Во время перехода между снарядами в квалификации Далалоян даже не сдержал слез, а потом пояснил, что не мог контролировать эмоции, потому что чувствовал радость от попадания на Олимпиаду после сложного восстановления.

Россия уверенно квалифицировалась на командное многоборье с третьего места – кроме японцев, пропустили китайцев. Но разрывы минимальны: 0,306 и 0,116 балла соответственно. В финале все начнется с чистого листа. Нагорный и Далалоян отобрались в личное многоборье, Белявский и Аблязин – на отдельные снаряды.

А что женская сборная России?

После наследия Алии Мустафиной у девушек нет такой дрим тим, как у мужчин, да и с золотом (не только личного и командного многоборья, а практически всем) все ясно – за несколькими победами в Токио приехала 24-летняя американка Симона Байлз, четырехкратная чемпионка Рио и 19-кратная чемпионка мира. Побороться с Симоной видится шанс только на брусьях – это ее слабое место.

Самая титулованная спортсменка в сборной России – 21-летняя Ангелина Мельникова, вице-чемпионка Рио в команде, ведомой Мустафиной. На ЧМ-2019, помимо традиционного командного серебра, Ангелина взяла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

Старше Мельниковой в команде – только 24-летняя Лилия Ахаимова. Другие девушки – Елена Герасимова, Анастасия Ильянкова, Виктория Листунова и Владислава Уразова – родились уже в XXI веке, как и Ангелина. Самой младшей, Листуновой – всего 16 лет. На апрельском чемпионате Европы она сотворила сенсацию, выиграв многоборье и опередив Мельникову. Поэтому стоит надеяться и на Вику.

Второе место в команде и пара-тройка личных наград Мельниковой и Листуновой – такое выступление на Олимпиаде стало бы успешным для женской сборной России.

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