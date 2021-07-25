Оксана Чусовитина завершила спортивную карьеру в 46 лет после выступления в квалификации многоборья в Токио. Представительница Узбекистана – рекордсменка по количеству участий в Олимпийских играх среди гимнастов, Токио – ее восьмые Игры.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», – сообщила Чусовитина, пишет ТАСС

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса, став единственной в мире гимнасткой-участницей семи Олимпиад. Она выступила в возрасте 41 года и 56 дней, также став самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне она стала чемпионкой в командном первенстве.

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