В Токио состоялась квалификация в соревнованиях по спортивной гимнастике у женщин. Сборная России квалифицировалась в финал командного первенства с первой суммой баллов, обыграв принципиальных соперниц из США (1. Россия – 171,629; 2. США – 170,562; 3. Китай – 166,863; 4. Франция – 164,561; 5. Бельгия – 163,895; 6. Великобритания – 163,396; 7. Италия – 163,330; 8. Япония – 162,662).

Ангелина Мельникова и Владислава Уразова отобрались в финал личного многоборья (1. Симона Байлз (США) – 57,731; 2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,399; 3. Суниса Ли (США) – 57,166; 4. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,132; 5. Владислава Уразова (Россия) – 57,099). Виктория Листунова заняла шестое место, но из-за квоты в два человека на страну в финал не прошла, Лилия Ахаимова показала 28-й результат, Елена Герасимова – 38-й.

Лилия Ахаимова также квалифицировалась в финал опорного прыжка, Анастасия Ильянкова и Ангелина Мельникова – в финал на брусьях, Владислава Уразова – на бревне, Виктория Листунова и Ангелина Мельникова – в вольных упражнениях.

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В финал командного многоборья проходят восемь лучших сборных.

В финал личного многоборья отбираются 24 лучших спортсменки, но не более двух человек из одной страны.

В финалы по отдельным видам – 8 лучших гимнасток, но не более двух человек из одной страны.

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