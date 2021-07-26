Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин взяли золото в командном многоборье.

Результат победителей – 42,632 балла. Второе место заняли японцы (43,700 балла), третьими стали китайцы (42,132 балла). Будущие чемпионы шли на втором месте только после первого снаряда, но после второго – выступления на кольцах – вышли вперед и удерживали лидерство до самого конца.

Самый большой отрыв – 3,472 балла от Китая – образовался после четырех видов из шести. Затем азиатские гимнасты отыгрывались на перекладине и брусьях, а Россия теряла преимущество на перекладине и вольных упражнениях. Аблязин и Далалоян не очень удачно выступили на ковре, но завершавший программу Нагорный за счет упрощения программы исполнил ее безупречно – и отрыва хватило для победы.

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