Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин – действующие чемпионы мира в командном многоборье. Теперь они начинают поход за золотом Олимпиады в Токио. Парни квалифицировались с третьим временем, уступив косметические 0,306 и 0,116 балла Японии и Китаю.

С вами Валерия Кукалева, и нас ждут фантастические несколько часов.

Далее обновления будут появляться снизу вверх.

Токио-2020 Россия опередила США и квалифицировалась в финал командного многоборья 17 ЧАСОВ НАЗАД

14:02. Прыжок Артура – тоже огонь! Ну а как тут еще выразиться? Просто железное приземление! И тоже без 15 – 14,933 балла. Ух. Но у первого японца на кольцах гораздо меньше!

14:00. 14,966 у Нагорного – не захотели судьи выставлять вторую подряд оценку за 15. Какие ж жадные, а!

13:59. Отличный опорный прыжок получился у Никиты! Спортсмен крайне серьезен в ожидании баллов. «Улыбнись, лапочка», – умиляется Лидия Гавриловна и встречает на кольцах «аккуратненького японца» (с).

13:53. У наших парней дальше опорный прыжок, японцы и китайцы переходят на кольца.

13:49. МЫ ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОСЛЕ ДВУХ ВИДОВ! 87,539 против 87,266 у Японии! Это Аблязин и кольца, да.

13:47. Аблязин – мастер есть мастер! Кольца – его специализация, и 15,033 ПОЛУЧАЕТ ДЕНИС! ВАУ!!!! Япония, повторим?

13:42. «Одна из ножек нехорошая», – резюмировала Лидия Гавриловна выступление Далалояна. Но судьи ставят 14,666 – кажется, судьям понравились и выступление, и обе ноги Артура.

13:40. У Японии тоже все супер – 14,566 у Казумы Кайя на коне. А у нас Артур на кольцах!

13:38. На мой взгляд, кольца – самый сложный гимнастический вид. Такое напряжение! Нагорный справляется, выдерживает и 14,7 получает! «Дай бог ему здоровья», – говорит Лидия Гавриловна. Солидарны – это очень высокая оценка!

Никита Нагорный Фото: Getty Images

13:36. Никита на кольцах. Смотрим!

13:30. Теперь Россия переходит на кольца, а Япония и Китай – на коня. На кольцах ждем фееричное выступление от Дениса Аблязина.

13:27. Итак, положение после первого снаряда! Япония – 43,700 балла, Россия – 43,140, Китай – 42,132. Ничего не потеряно, но ошибаться нельзя!

13:25. Японцам ставят слишком круглые оценки: 14,500 на вольных у Ватару Танигавы. Пока очень четко работают ребята, выступающие на домашней арене! У Китая был провальчик в виде 13,166 балла.

13:23. Давииид Белявский! Умница! Отлично выполнил сложнейшую программу, потому что конь – его конек (простите). 14,841! Выше пока не получал никто.

13:19. 13,833 у Далалояна на коне. Артур допустил небольшую ошибку – не критическую и не влияющую на восприятие выступления, но достаточную для того, чтобы судьи снизили балл. Это олимпийские нервы!

Артур Далалоян Фото: Getty Images

13:17. Второй парень из Японии, Дайки Хасимото, получает аналогичные 14,600 балла за вольные. И у него при этом 0,1 балла штрафа. Дедакшн, как сказали бы в фигурном катании.

13:13. Выступление Нагорного показали – абсолютно четкое исполнение программы и классный соскок. Следующим от России выступит Далалоян – но только после гимнаста из США.

13:10. Никита уже выступил на коне – 14,466 балла! А Лидия Гавриловна сказала, что все оценки за 14 в командных соревнованиях – это высоко.

13:09. 14,600 – оценка Китацоно, и это хорошее начало. Во втором эшелоне начали швейцарцы – крайне неудачный опорный прыжок у парня: повело его в сторону в полете, да еще и на приземлении столкнулся.

13:06. Показывают нам японца на ковре для вольных упражнений – зажигает Такеру Китацоно. Хорошая акробатика, но есть недочеты на приземлениях. «Он делает все четко и ответственно, но чуть ножки подними», – советует Лидия Гавриловна Иванова.

13:03. Первым на коне выступит Нагорный – уже вовсю идет разминка. Ну и фотка ребят с самых первых олимпийских тренировок для настроения.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

12:59. Команды уже вышли в гимнастический зал и выстроились возле снарядов. Идет представление спортсменов. Волнуемся!

12:55. Наши парни начинают на коне с американцами. Японцы и китайцы первым делом отправятся исполнять вольные упражнения.

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