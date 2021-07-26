Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин – лучшие парни страны на данный момент. Героические гимнасты вытащили золото командного многоборья в ожесточенной борьбе с азиатскими сборными, а эмоции на протяжении ивента скакали вверх-вниз. Больше трех баллов преимущества – это точно победа! Ой, кажется все пропало! Или нет?

Россия проигрывала только после первого снаряда: японцы получили за вольные упражнения больше, чем Нагорный и компания на коне. Но потом был полный отрыв на кольцах и в опорном прыжке: Аблязин на кольцах выбил 15 баллов, а Нагорный и Далалоян получили высокие оценки за мощные академичные прыжки. 3,472 балла от Китая – такой отрыв наметился после четырех видов из шести. Но перекладина и вольные упражнения едва не вручили золотые медали соперникам. Аблязин с Далалояном наошибались в последнем виде – каждый по разу вылетел за пределы ковра.

Спасать пришлось Нагорному – и именно он стал главным героем, хотя капитанство в команде доверили Белявскому. Никита поочередно был забойщиком на коне, кольцах, опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине, как бы задавая тон, вселяя в напарников уверенность. Но на вольных он вышел закрывать перфоманс сборной России. И не имел права на ошибку – японцы и китайцы отлично выступили, уверенно получив за 14 баллов каждый. Дайки Хасимото наградили 15-ю.

Токио-2020 Почему у гимнастов такие большие руки? Секрет бицепса Нагорного 33 МИНУТЫ НАЗАД

Никита Нагорный Фото: Getty Images

Нагорный выполнял программу уверенно, а приземлялся после очередных сальто почти идеально – иногда даже железно, без единого заступа. Зловещее 14,666 стало золотым числом – оно вывело Россию в чемпионы с преимуществом в смешные 0,103 балла, и это все, что осталось от уверенных 3,472.

Выступление Нагорного – не только мастерство, но и тактика. Из заявленного контента убрали сложнейший элемент – то самое тройное сальто назад, названное в честь Никиты. Коэффициент сложности оставался высоким, но отказ от риска в пользу стабильности стал ключевым аспектом, причем это высчитали не тренеры, а капитан Белявский. Командные амбиции – превыше всего: ради золота для сборной лидер не стал щеголять козырным элементом.

«После последнего снаряда ни о чем не думал, – рассказал Нагорный позже. – Только ждал, когда же покажут оценку. Немножко не задались у меня вольные упражнения, и были опасения. Да, я сделал их на эту оценку. Но переживал – вдруг присудят победу хозяевам. По плану у нас было три комбинации на вольные. Либо программу со своим именным элементом, либо упрощенную. Давид Белявский по оценкам высчитал, что будет достаточно упрощенной. Но там произошел сбой, поэтому пришлось на ходу комбинацию придумывать».

«Мы очень много эмоций оставили в зале, в том числе когда узнали о результате. Развязка классная, да? – усмехнулся Белявский. – После последней оценки японцев думал, что мы все еще можем. Японцам большую оценку в конце поставили. Сомневались насчет результата, потому что Игры проходят в Японии. Не говорю, что судейство сильно предвзятое. Оно нормальное, но ему можно было снять три десятых, а сняли одну. Возможно, просто мне так показалось. Победить Японию у них дома – хороший результат. Вообще Китай должен был вторым быть, но они ошиблись».

Эмоции ребят после были незабываемы – и до получения итоговых баллов, и после.

Российские гимнасты в ожидании баллов Фото: Getty Images

Российские гимнасты выиграли олимпийское золото Фото: Getty Images

Золотые!

Сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

Токио-2020 Гимнасты взяли золото в командном многоборье 3 ЧАСА НАЗАД