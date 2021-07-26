26 июля в Токио произошло историческое событие: российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин взяли золото в командном многоборье. Это произошло впервые с 1996 года.

У тех, кто смотрит гимнастику только раз в четыре года, особое восхищение вызвала физическая форма атлетов. Отличительной чертой гимнастов остаются мощные руки и большие бицепсы. Например, у звезды сборной России Никиты Нагорного или американца Джейкоба Далтона.

Разбираемся, почему гимнасты выглядят настолько эффектно.

Токио-2020 Гимнасты взяли золото в командном многоборье 3 ЧАСА НАЗАД

Джейк Далтон Фото: Getty Images

Пропорции

На фото и видео спортсмены выглядят внушительно, однако на самом деле большинство гимнастов невысокого роста. Например, те же Нагорный и Далтон выросли до 166 см. Массивные руки у человека с небольшим ростом, конечно, смотрятся эффектнее. Несмотря на это, гимнасты отлично сложены и максимально пропорциональны – просто маленький рост добавляет контраста.

Нельзя забывать, что объем руке придает трицепс: если он могучий, то рука впечатлит даже со слабым бицепсом. А вот сильный бицепс и слабый трицепс такого эффекта не дадут.

Питание

Чем легче спортсмен, тем проще ему выполнять элементы повышенной сложности – удерживание на кольцах или брусьях большой массы потребует больших усилий. Поэтому гимнасты максимально сухие – лишний вес и жир заметно уменьшают шансы на победу.

Отсутствие жира влияет и на внешний фактор мышц: они не прячутся под прослойкой и выглядят максимально прорисовано. Чем меньше жира, тем эффектнее смотрятся мышцы – в том числе и бицепс.

Нейромышечная связь

Гимнастов готовят с раннего возраста, когда юный организм максимально восприимчив. Тогда в спортсменов закладывают основы и прокачивают нейромышечную связь. Это способность нервной системы осознанно чувствовать мышцы, а также усиливать степень их вовлечения при выполнении физических упражнений. Именно это отличает профессионального атлета или посетителя качалки.

Никита Нагорный Фото: Getty Images

Тренировки

Парадоксально, но гимнасты специально не тренируют бицепс – это своеобразный «побочный эффект» их тренировок.

Во-первых, они много подтягиваются, работают на кольцах и брусьях. Разнообразные хваты и способы подтягивания помогают прорабатывать в том числе и бицепс.

Во-вторых, гимнасты, в отличие от бодибилдеров, выполняют изометрическую работу. Качки используют концентрические (позитивная фаза движения – подъем веса) и эксцентрические (негативная фаза движения – опускание веса) повторения.

Гимнасты добавляют изометрию – удержание веса или сопротивление весу. Этот стиль отлично увеличивает силу – особенно в состоянии растянутой руки (если речь конкретно про бицепс).

В-третьих, работа на турниках и брусьях отличается от качалки. Бодибилдеры используют четкую амплитуду (подъем/опускание), а гимнасты дают мышцам нагрузку под разными углами. В их упражнениях нет фиксированного положения – много силы тратится на стабилизацию и удержание всего веса (задействуется больше моторных единиц в мышцах, стимулируя их рост). У гимнастов другой угол приложения силы – это всегда новое воздействие на мышцы и новая нагрузка. Чем сложнее элемент, тем больше мышечной массы требуется для их выполнения.

Это оказывает большее вовлечение в работу фасций, которые находятся внутри мышечных групп: фасции определяют подключение в работу и функционал мышечных клеток, завернутых в эту фасцию.

Никита Нагорный Фото: Getty Images

Частые тренировки

Даже парни с крутым бицепсом не тренируются каждый день. А гимнасты работают над телом с самого детства: если остановиться, то о больших победах можно не мечтать.

Тренировки гимнастов продолжительнее и объемнее: их функционал намного шире, чем у бодибилдеров. Учитывая этот объем, а еще факт, что парни тренируются с самого детства, бицепс (как и остальные мышцы) находится в постоянном тонусе. И сказочно выглядит.

Конечно, не стоит забывать о правильном спортивном питании и разрешенной фармакологии (возможно, гимнасты ее используют, возможно, нет). А еще о генетике. Но основными составляющими крутой бицухи гимнастов все же выглядят пункты, перечисленные выше.

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