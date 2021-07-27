Российские гимнасты, завоевавшие золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде в Токио, поделились эмоциями на пресс-конференции.

Денис Аблязин: Мы очень долго шли к этой медали, очень долго работали. Сейчас просто непередаваемые эмоции, поскольку осознание того, что мы стали олимпийскими чемпионами, придет немножечко позже. Завтра утром уже, а сейчас все просто хотят отдохнуть, поскольку ребятам еще выступать через день в финале многоборья. Очень приятные эмоции, позитивные.

Никита Нагорный: Шутка дня, вы готовы? Сегодня с утра передавали, что тайфун надвигается на Токио. Тайфун прошел, забрал что надо, сейчас перед вами сидит. Хочу от себя поблагодарить всю нашу команду. Начиная от тренеров... да, от нас всех. За последние полгода точно мы прошли очень тяжелый путь. Кто-то вообще герой, как Артур.

Токио-2020 «Тайфун перед вами сидит». Огонь от гимнастов на прессухе 3 ЧАСА НАЗАД

Артур Далалоян: Сам ты герой!

Никита Нагорный: Денис тоже, у него две железки в ногах стоят, кто не знает. Он как Макгрегор, только в два раза сильнее, получается. Здесь Давид Белявский, который собрал комплект медалей со всех соревнований. Чемпионат мира, Европы, Универсиада, европейские игры, Олимпийские игры.

Давид Белявский: Одной не хватало – сегодня получил.

Никита Нагорный: Мы еще полгода назад говорили, что это сбудется на Олимпийских играх в Токио. Поэтому все, кто здесь находится из ребят, они все на 100% достойны этой награды. Да и раньше были достойны. Я знал, что они достойны, а сейчас мы просто подтвердили.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин взяли золото в командном многоборье.

Все четверо стали олимпийскими чемпионами впервые. В 2019 году Россия выиграла командное многоборье на чемпионате мира.

Токио-2020 Нагорный пожертвовал именным элементом. Это спасло золото 18 ЧАСОВ НАЗАД