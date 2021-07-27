Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова стали олимпийскими чемпионками в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Результат сборной России – 169,528 балла. Серебро взяли американки Симона Байлз, Грейс Маккаллум, Джордан Чайлз и Суниса Ли, набрав 166,096 балла. Байлз выступила только на стартовом снаряде, опорном прыжке, а потом снялась с соревнований из-за психологических проблем. Бронза – у Великобитании (164,096 балла).

Гимнастки из России никогда не выигрывали золото Олимпиады в командном многоборье: золото было у Объединенной команды в 1992 году.

26 июля золото взяли мужчины. Всего в спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград.

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