Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

24-летняя американка получила повреждение во время исполнения опорного прыжка. У Байлз была заявлена самая высокая сложность элемента, но она получила худшую оценку – 13,766 балла.

В составе сборной России выступают Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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