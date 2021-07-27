Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.
24-летняя американка получила повреждение во время исполнения опорного прыжка. У Байлз была заявлена самая высокая сложность элемента, но она получила худшую оценку – 13,766 балла.
- В составе сборной России выступают Владислава Уразова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова.
- Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.
Токио-2020
«Аблязин как Макгрегор, но сильнее». Прессуха гимнастов – 🔥
Токио-2020
«Тайфун перед вами сидит». Огонь от гимнастов на прессухе
Токио-2020
Нагорный пожертвовал именным элементом. Это спасло золото