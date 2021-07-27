Перед началом Олимпиады в это откровенно не верилось. Золото ждали от парней – действующих чемпионов мира и двух чемпионов-абсолютников в составе – но не от девчонок практически без олимпийского опыта. В Рио выступала только Ангелина Мельникова – взяла серебро еще с Алией Мустафиной и стала капитаном команды спустя пять лет. Но они вдруг это сделали. Мельникова – с Лилией Ахаимовой и 16-летними Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой. Против американок во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз.

Ранее это не удавалось никому из российских гимнасток. В последний раз золото завоевала Объединенная команда в Барселоне-1992 – в состав входила Оксана Чусовитина, которая затем стала выступать за Узбекистан и завершила карьеру совсем недавно в Токио, пройдя в общей сложности восемь Олимпиад. Командного золота нет у Светланы Хоркиной – двукратной олимпийской чемпионки на брусьях и девятикратной чемпионки мира. До командного золота не добралось талантливое поколение Мустафиной и Виктории Комовой – первая в итоги взяла личные победы на двух Играх, а вторая не доехала до Рио по состоянию здоровья.

А теперь команда, ведомая Мельниковой, сотворила невероятное – сломила американок, которые казались непобедимыми. Робкие надежды появились после квалификации – непрошибаемая Байлз наошибалась на вольных упражнениях, и Россия прошла в финал с первого места. Спустя два дня ничего не изменилось – Симона запорола опорный прыжок, исполнив его и хуже напарниц, и хуже российских соперниц. А потом ее фамилия исчезла из онлайн-заявки на следующий снаряд, брусья.

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Симона Байлз, ошибка на опорном прыжке Фото: Getty Images

Американские медиа и соцсети немедленно всполошились. В Washington Post написали, что гимнастка покинула зал с представителем медицинского персонала, но потом оповестили о ее возвращении к команде. Байлз действительно попадала в телетрансляцию, находясь рядом с подругами и подбадривая их, но больше не вышла ни на один снаряд. На брусьях, бревне и вольных упражнениях США втроем тащили Грейс Маккаллум, Джордан Чайлз и Суниса Ли – дебютантки Олимпиад, оставшиеся без лидера. Даже не лидера – в какой-то мере иконы.

Когда соревновательный накал достиг максимума, появилась более подробная информация по Байлз. «Это не связано с травмой. Ее тренер, по словам комментатора NBC, только что сказал, что дело в психологических проблемах», – написала журналистка Моника Альба.

А официальное заявление федерации гимнастики США гласило: «Симона Байлз снялась с финала командных соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Ее будут ежедневно осматривать, она пройдет медицинское освидетельствование для участия в следующих соревнованиях».

Нам вряд ли огласят диагноз: в европейском и американском спорте принято сохранять конфиденциальность во всем, что касается здоровья – физического или психологического. С одной стороны, это защищает атлетов, с другой – медиа и болельщики получают возможность строить догадки. Ведь если верить хакерам из Fancy Bears, Байлз имеет легальный доступ к психостимулятору метилфенидат, амфетамину и гидрокортизону – все препараты запрещены ВАДА. А хакерам придется поверить – позже сама Симона призналась, что принимала вещества из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Поэтому верится и в психологические проблемы – тем более недавно спортсменка пережила стресс из-за уголовного преследования брата. Симона привыкла доминировать – она делает это без какой-либо конкуренции с 2013 года, уступая на главных стартах только один снаряд – максимум два. В Токио она ошиблась в самом начале группового многоборья. Поняла, что дальше не выдержит? Возможно.

Ангелина Мельникова, вольные упражнения Фото: Getty Images

Зато выдержали российские гимнастки, хотя бревно чуть не убило веру в успех. Два подряд падения – очень грубые ошибки, едва не обнулившие все старания. Но Листунова не повторила срывов Уразовой и Мельниковой, выстояла на самом коварном женском гимнастическом снаряде и обошла американскую визави по баллам. Перед стартом последнего вида, вольных упражнений, Россия выигрывала 0,8 балла. Как и сутки ранее, все решалось на ковре.

И американки вдруг посыпались. Забойщица Маккаллум заступила за пределы ковра, Чайлз не только заступила (не один раз), но и плюхнулась на пятую точку. Этого хватило, чтобы вышедшая завершать Мельникова выступала спокойно, а не под тем прессингом, который испытал накануне Никита Нагорный. Ангелина сделала все красиво, а главное – чисто. Ее команда – олимпийские чемпионки. Так в России не делал больше никто.

Сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

Российские гимнастки Фото: Getty Images

И самое главное фото!

Сборная России по спортивной гимнастике Фото: Getty Images

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