Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз пояснила, почему снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«После своего выступления я просто не захотела продолжать. Травма? Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости. Подумаю насчет четверга. Я просто постараюсь подготовиться к следующему тесту. Я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье. Физически самочувствие хорошее. Эмоционально – зависит от времени и момента. Приехать на Олимпиаду главной звездой – нелегкое дело. Я в порядке, просто сильно расстроилась. Но очень горда девочками, и мы теперь серебряные медалистки – то, что мы будем ценить всегда. Надеюсь, Америка по-прежнему любит нас», – рассказала Байлз по информации Reuters

«Ее будут ежедневно осматривать и подумают насчет медицинского разрешения для будущих соревнований», – таково заявление Федерации спортивной гимнастики США.

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Золото выиграла российская команда.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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