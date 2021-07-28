Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, ставшие олимпийскими чемпионками в командном многоборье, рассказали, как на их выступление повлияло снятие американского лидера Симоны Байлз после первого элемента – опорного прыжка.

Мельникова: «В первую очередь, нас не должно было это отвлекать, мы концентрировались больше на своих программах, потому что изначально настраивались на то, чтобы сделать все на максимум. Старались не обращать на это внимания».

Листунова: «Абсолютно соглашусь с Ангелиной. Такие же были чувства, не обращали на это внимания. Просто выполняли свою работу, свои комбинации. Что мы отрабатывали на тренировках, то и показали».

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Мельникова и Листунова выиграли золото вместе с Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой. Это первое женское командное золото в истории России.

Байлз заявила, что снялась из-за психологических проблем.

Токио-2020 «Нас не должно это отвлекать». Гимнастки – о снятии Байлз ЧАС НАЗАД