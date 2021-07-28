Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась и с личного многоборья на Играх в Токио – вслед за незаконченными командными соревнованиями, где американок обошла сборная России. О решении гимнастки сообщается в релизе американской федерации.

Вот как объяснили снятие Симоны:

«После дальнейшего медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финале индивидуального многоборья. Мы искренне поддерживаем ее решение и приветствуем храбрость Симоны – она расставила приоритеты и выбрала благополучие. Ее смелость еще раз показывает, почему многие считают ее образцом для подражания».

Токио-2020 «Нас не должно это отвлекать». Гимнастки – о снятии Байлз 5 ЧАСОВ НАЗАД

Что это значит? У России появился шанс на еще одно золото?

Байлз квалифицировалась в личное многоборье с первым результатом, но сразу после нее – вовсе не российские гимнастки. Вторая – Ребека Андраде из Бразилии, абсолютная чемпионка Панамериканских игр, не выступавшая в команде. Ребека – не новичок на международной арене: она выступала на чемпионате мира 2018 на отдельных снарядах и с тех пор значительно подняла уровень в многоборье.

Третьей прошла Суниса Ли из американской команды, которая взяла серебро вместе с Джорджан Чайлз, Грейс Маккаллум и Байлз – та выполнила только ставший роковым опорный прыжок. И только потом в квалификационном протоколе расположились Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Виктория Листунова. Вика, к сожалению, не выступит в личке – по правилам от одной сборной в финал попадают только две гимнастки.

Симона Байлз, ошибка на опорном прыжке Фото: Getty Images

Но разрыв по баллам минимален.

Андраде – 57,399

Ли – 57,166

Мельникова – 57,132

Уразова – 57,099

0,3 балла между четырьмя гимнастками от Андраде до Уразовой – ничто для многоборья. Поэтому да – у России появился шанс на еще одно золото. Ангелина и Влада войдут в зал действующими олимпийскими чемпионками, невероятно заряженными на новый успех. У Мельниковой есть бронза ЧМ-2018 в личном многоборье – она проиграла Байлз и китаянке Тан Сицзин, которая квалифицировалась на ОИ с восьмым временем.

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

В апреле Ангелина говорила : «Абсолютно все страны понимают, когда мы выходим на командный турнир, что борются за второе-третье места. Американскую сборную невозможно обыграть, когда есть Симона. У нее большое преимущество перед всеми. Поэтому мысли только об оставшихся местах на подиуме. Так и в финале многоборья, и на отдельных снарядах. На самом деле, это непросто, когда есть первое место, а ты выходишь бороться за второе. Ты отдаешься как для первого места, но в итоге занимаешь второе. Это немножечко бьет по психологии».

28 июля Мельникова выйдет бороться за первое место, как и Слава Уразова.

Токио-2020 Байлз: «Травма? Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости» 5 ЧАСОВ НАЗАД