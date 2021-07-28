Сегодня последим за финалом личного многоборья в спортивной гимнастики у мужчин! Это летние Олимпийские игры-2020 в Токио. За сборную России будут выступать Никита Нагорный и Артур Далалоян. Они могут принести русской национальной команде третье золото в этом виде программы – после триумфальных успехов в командном многоборье у парней и девушек.

Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим за главными любимцами России вместе.

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Токио-2020 Байлз снялась с личного многоборья. Еще одно золото для России? 2 ЧАСА НАЗАД

13:43. Спортсмены переходят к другому снаряду, у Нагорного с Далалояном это будет гимнастический конь.

Никита Нагорный Фото: Getty Images

13:41. Ох, Далалояну поставили 14,050 балла – меньше всех в вольных. Да, пока топ-3 выглядит так: Хасимото, Сяо Жутен и Кайо Соуза. Никита Нагорный – только шестой.

13:39. Ай, и еще один заступ у Артура при приземлении – да, не очень удачно для России складываются первые выступления на вольных упражнениях.

13:38. Ах, Далалояну не хватило высоты для двух винтов – докрутил только 1,5, придется менять программу сейчас по ходу.

13:37. 14,833 балла для Хасимото – ну, конечно, он же любимец местных трибун, пусть и пустых (но любимец!). И у Такэру Китадзоно тоже хорошие оценки на коне – 14,500 балла. Но сейчас на вольных Артур Далалоян из сборной России!

13:35. Пока выступает японец Хасимото, нужно отметить изменения в топ-3 – Кайо Соуза на кольцах получил 14,500 балла. Нагорный не проходит в первую тройку, к сожалению.

13:34. 14,433 балла поставили Нагорному – ой-ей-ей! И где арбитры усмотрели две ошибки в заступе в вольных?

13:32. И Никита сделал два твиста после сирены, немножко подступил на приземлении, но оценки судей должны быть очень хорошими!

13:31. Двойное сальто сгонувшись, два винта Нагорного, Никита делает еще очень сложную связку, которую не довел в командном турнире. Отлично!

13:30. Жутену дают 14,700 балла – он новый лидер в многоборье! Но сейчас на вольных появляется Никита Нагорный.

13:29. У Бенжамена Гишара из сборной Швейцарии 14,300 балла в опорном прыжке, а оценка Сяо Жутена запаздывает.

13:28. Сяо Жутен из Китая на ковре много баллов потерял, судя по возгласам комментаторов, поэтому оценка не должна быть очень высокой. А следом за китайцем – Никита Нагорный!

13:25. Ага, но вот и Сунь Вэй из Китая – 14,500 балла на вольных, это уже заявка на что-то серьезное.

13:23. Фрейзеру дали 14,100 балла – это не очень много, но он лидер. Турок Адем Асиль показал на коне 13,166 балла, у украинца Петра Пахнюка 13,200.

13:21. Также на ковре представят программу оба русских гимнаста – и Никита Нагорный, и Артур Далалоян.

13:19. Начинают спортсмены на вольных упражнениях, и первым будет выступать британец Джо Фрейзер. Комментаторы Первого канала говорят, что при рождении у Фрейзера было шесть пальцев.

13:15. Гимнасты уже выстроились для приветствия. Нас ждут выступления 24 спортсменов.

Токио-2020 «Нас не должно это отвлекать». Гимнастки – о снятии Байлз 6 ЧАСОВ НАЗАД