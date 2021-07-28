Гимнаст сборной России Никита Нагорный выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в личном многоборье. По сумме шести снарядов Нагорный получил от судей 88,031 балла и остался на третьей позиции.

Олимпийским чемпионом Токио-2020 в этом виде программы стал японец Дайке Хасимото. Его итоговый результат – 88,465 балла. Серебро – у китайского спортсмена Сяо Жутена. Он набрал 88,065 балла и обошел Нагорного на 0,034 балла.

Еще один гимнаст из России Артур Далалоян по сумме баллов получил от рефери 86,248 балла и занял шестое место.

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