Одна из олимпийских чемпионок Токио по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после окончания соревнований. Об этом рассказала личный тренер спортсменки Вера Киряшова.
«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами. Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно еще. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать все», – сообщила Киряшова ТАСС.
- Лилия Ахаимова вместе с Ангелиной Мельниковой, Владиславой Уразовой и Викторией Листуновой выиграла золото в командном многоборье.
- Олимпийские соревнования по спортивной гимнастике завершатся 3 августа.
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