Популярный американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, посвященный четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз.

«Никто никогда сможет ощутить, с каким давлением ты сталкиваешься! Мы не знакомы, но я горжусь твоим решением сняться с соревнований. Это примерно так же просто, как понять, что такое приобрести весь мир, но потерять при этом душу. Порой наше «нет» сильнее, чем наше «да». Когда то, что ты любишь, начинает лишать тебя радости, важно не побояться сделать шаг назад, чтобы понять, почему. Горжусь тобой, Симона», – написал Бибер.

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В Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем приняла решение не участвовать и в личном многоборье.

Командный турнир выиграла сборная России – Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Американки остались вторыми.

Олимпийский турнир по гимнастике завершится 3 августа.

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