Сегодня последим за финалом личного многоборья в спортивной гимнастике у женщин! Это летние Олимпийские игры-2020 в Токио. За сборную России будут выступать Ангелина Мельникова и Владислава Уразов. Давайте посмотрим за главными любимцами России вместе.

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14:20 Венгера Жофья Ковач уверенно отработала на перекладине. Стоит ждать хорошие оценки от судей. 14.233!

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14:17 Мельникова исполнила очень сложный опорный прыжок – с приземлением получилось совсем не идеально. Чуточку подскочила! 14.633 – так оценили нашего капитана судьи. Пока этой третий результат.

Владислава Уразова и Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

14:15 Мельникова! Капитан сборной России готовится к прыжку.

14:11 Уразова зашла на опорный прыжок! Выполнила не очень идеально, особенно с приземлением. 14,5 балла! Дешевле, чем у бразильянки.

14:10 Одна из фавориток соревнований бразильянка Ребека Андраде исполнила опорный прыжок на 15,3 балла. Очень высокие стандарты демонстрируют гимнастки – попробуй дотянись!

14:06 Францужена Мелани Дос Сантос отстрелялась на планке – много ошибок!

14:03 Отличный прыжок исполнила американка Саниса Ли – шикарное приземление и высокая оценка. 14.600

14:00 Первой выступает итальянка Алисе Д'Амато и смотрится неуверенно и слабовато. Один раз упала.

13:50 Девушки усиленно разминаются и скоро все начнется!

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

13:45 Ранее потрясающие эмоции в командном многоборье нам подарили мужская и женская команды России, а в индивидуальном зачете бронзу принес Никита Нагорный.

13:40 Четырехкратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз снялась с турнира из-за психологических проблем, так что шансов на медали будет больше.

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