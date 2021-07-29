Гимнастка сборной России Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в личном многоборье. По сумме четырех снарядов Мельникова получила от судей 57,199 балла.
Победительницей в этом виде программы стала американка Суниса Ли. Ее итоговый результат – 57,433 балла. Серебро – у бразильянки Ребеки Андраде (57,298). У другой россиянки, Владиславы Уразовой, 56,966 балла. Она заняла четвертое место.
- Ранее Никита Нагорный также выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио в личном многоборье.
- С 1 по 3 августа гимнасты определят сильнейших в отдельных снарядах.
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