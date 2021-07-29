Если бы результаты личного многоборья у гимнасток увидел человек, который проспал последние трое суток, он бы очень удивился. На вершине – американка, но не Симона Байлз, которой вообще нет в протоколе. Серебро получила не еще одна гимнастка из США, не спортсменка из России и не азиатка. А бразильянка – 22-летняя Ребека Андраде. Кто она?

Спортивные гики начинают смотреть гимнастику на Олимпиадах не с финала мужского многоборья, где разыгрываются первые медали, а с квалификации. И успех Андраде можно заметить уже там – квалификацию многоборья Ребека проиграла только Байлз, уступив всего 0,332 балла. Она обошла будущую олимпийскую чемпионку Сунису Ли и всю сборную России – Мельникову, Уразову, Листунову. И взяла бы золото сама, если бы не вылетела за пределы ковра на решающем снаряде – вольных упражнениях.

Оказывается, Токио – не первая Олимпиада для Андраде. Она выступала на домашних Играх в Рио и тоже квалифицировалась очень прилично – с третьим результатом, уступив Байлз и Александре Райсман из США. Но в итоге получилось только 11-е место. Бразильянки серьезно работали на свою Олимпиаду и сумели выставить целую команду – но к 2021-му осталась одна Ребека. Она принесла Бразилии седьмую медаль Токио – уже были в плавании, дзюдо, серфинге и скейтбординге.

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На родине поклонники гимнастики очень любят ее вольные упражнения под Baile de Favela – композицию в местном стиле от MC Joao. Фанк-кариока – стиль хип-хопа из Рио-де-Жанейро, заимствованный из баса Майами и гангста-рэпа. Исполнитель тоже родился в Сан-Паулу, как и сама Ребека.

Ребека Андраде Фото: Getty Images

«Это сильная песня, от нее идут мурашки каждый раз, когда мы ее слушаем, – слова Кели Китауры, тренера Андраде на ОИ-2016. – Она идеально подошла Ребеке». После выступления гимнастки в квалификации Baile de Favela стали искать на ютьюбе на 500% чаще. То же самое – в гугле.

Китаура добавила: «У Ребеки было не так много возможностей показать миру, на что она действительно способна. Теперь пришло ее время». Андраде начала заниматься спортом в четыре года. Она выросла на задворках Сан-Паулу с матерью и семью братьями и сестрами. Когда у девушки появились первые успехи в спортивной гимнастике, в жизни семьи наступили перемены. «Все изменилось, и к лучшему», – говорит Роза Сантос, мама Ребеки.

Медаль Олимпиады в гимнастике стала для Бразилии первой, а история Ребеки Андраде чем-то похожа на истории российских гимнастов, которые перенесли тяжелые травмы во время подготовки к Играм. Бразильянке в период с 2015 по 2019 год сделали три операции на правом колене, из-за этого она пропускала важнейшие старты, включая чемпионаты мира.

«Эта медаль не только моя, она принадлежит всем, кто знает, через что я прошла, – обратилась гимнастка. – Если бы в моей жизни не было вас, этого бы не случилось. Я уверена. И я очень всем благодарна. Даже если я бы не выиграла медаль, я бы вошла историю просто благодаря тому, как сюда попала. Люди, не сдавайтесь – верьте в свою мечту. У нас всегда будут трудности, но мы должны быть сильными, чтобы это пережить».

Ребека Андраде с тренером Фото: Getty Images

Возможно, это не последняя гимнастическая медаль Бразилии в Токио. 1-2 августа Ребека Андраде посражается за тройку в опорном прыжке и любимых вольных упражнениях, которые так некстати подвели в многоборье.

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