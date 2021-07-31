Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз не выступит в двух снарядах на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

В спортивной федерации Соединенных Штатов объявили, что Байлз снялась с финала в опорном прыжке и на брусьях. «После длительных консультаций с медицинским штабом Симона приняла решение не участвовать в соревнованиях в опорном прыжке и брусьях. Она продолжит ежедневные обследования, чтобы определиться с участием в финале в вольных упражнениях и на бревне», – говорится в заявлении USAG (цитата по ESPN ).

В опорном прыжке за сборную США выступит Майкайла Скиннер, показавшую четвертый результат в квалификации и не прошедшую в финал по национальной квоте. Также за американок выступит Джейд Кэри. За национальную команду Штатов в финале на брусьях примет участие только Суниса Ли, место Байлз займет француженка Мелани де Жезус дос Сантос.

Токио-2020 Бразильская гимнастка чуть не стала ОЧ. Ее вольные – под ганста-рэп ВЧЕРА В 17:01

24-летняя Симона Байлз снялась с соревнований по ходу командного многоборья Токио-2020 из-за психологических проблем. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира пожаловалась на давление и оставила сборную США без победы в командном турнире.

Финал Игр-2020 в опорном прыжке и на брусьях состоится 1 августа в 11:00 мск, вольные упражнения пройдут 2 августа, бревно – 3-го числа.

Токио-2020 Мельникова забрала бронзу в личном многоборье ВЧЕРА В 12:58