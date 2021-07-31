Журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская назвала возможную причину снятия с соревнований американской гимнастки Симоны Байлз.

24-летняя спортсменка объявила, что не выступит в финалах летних Олимпийских игр-2020 в Токио в опорном прыжке и на брусьях из-за психологической травмы. В Федерации США уточнили, что участие Байлз в финалах на бревне и в вольных упражнениях находится под вопросом, Симону обследуют врачи.

«Известный в спорте врач Николай Дурманов предположил, что состояние Байлз могло стать побочным следствием препарата «Метилфенидат», который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение. Точнее – отказа от него, так называемого «синдрома отмены».

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Эта версия казалась наиболее близкой к истине: по информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлен только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7-10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из WADA. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», – написала Вайцеховская.

24-летняя Симона Байлз снялась с соревнований по ходу командного многоборья Токио-2020 из-за психологических проблем. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира пожаловалась на давление и оставила сборную США без победы в командном турнире.

Финал Игр-2020 в опорном прыжке и на брусьях состоится 1 августа в 11:00 мск, вольные упражнения пройдут 2 августа, бревно – 3-го числа.

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