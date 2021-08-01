Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с еще одного олимпийского финала.

Спортсменка не выступит в вольных упражнениях – об этом сообщает национальная федерация США. «Решение об участии в соревнованиях на бревне будет принято позже. В любом случае, мы с тобой, Симона», – гласит релиз.

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Финал в вольных упражнениях состоится в понедельник, 2 августа, на бревне – 3 числа.

Ранее Байлс снялась во время командных соревнований, выступив только в опорном прыжке, заранее анонсировала отказ от личного многоборья, опорного прыжка и брусьев. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами.

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