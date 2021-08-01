Привет, я Данил Тармасинов, давайте посмотрим за финалами в отдельных снарядах!

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11:26. 14,233 балла дали Сунъюну! Ему дали сложность 7,00 – ничего себе! Это третье место, он проигрывает Долгопяту и Сапате!

Токио-2020 Байлз снялась с финала в вольных упражнениях, бревно – под вопросом 5 ЧАСОВ НАЗАД

11:24. Еще один южнокореец Рю Сунъюн тоже неудачно выступает – есть такие же проблемы на кругах. Да что сегодня такое со всеми гимнастами!?

11:22. Ким Хансолу дали такие же оценки, как и Никите, – 13,066 балла. Но Нагорный за счет сложности приподнялся с последнего места и идет предпоследним.

11:21. Ох, Нагорный расстроился после неудачного выступления и захотел уйти из зала.

11:19. Ким Хансол из сборной Южной Кореи удивил дебютным прыжком, но на кругах просто сел на задницу, как будто силы моментально кончились. Ничего себе!

11:18. Ага, Долгопята поставили выше, потому что у него сложность 6,6 (у Сапаты 6.5), и даже при штрафе в -0,1 балла израильтянин выше.

11:16. 14,933 балла дали Долгопяту – столько же, сколько у Сапаты, ничего себе! Но в онлайн-таблице Артем все же выше!

11:15. «Я смотрю без комментариев, но вроде Никита свой именной прыжок запорол», – отметила эксперт Eurosport.ru по спортивной гимнастике Валерия Кукалева.

11:14. Долгопят – главный фаворит соревнований и первый номер в квалификации. Но у израильского гимнаста полно ошибок – посмотрим, что скажут судьи.

11:13. 13,533 балла насчитали Молдауэру – да, это действительно выше, чем у Никиты Нагорного, к сожалению. Следом за Юлом на ковер приглашается Артем Долгопят из сборной Израиля.

11:12. Юл Молдауэр из сборной США не очень здорово вышел из кругов Томаса в начале программы, баллы должны быть невысокими. Хотя и повыше, чем у Нагорного, мдэ.

11:09. Я пока скажу, что в мужской сборной сегодня еще выступит капитан национальной команды Давид Белявский. Он поборется за медали на коне.

11:08. Долго считают баллы испанцу Сапате. 14,933 балла – это даже ниже, чем его результат в квалификации.

11:07. Рейдерлей Сапата следом за Нагорным выступает под вторым номером. Посмотрим, что покажет испанский гимнаст.

11:06. 13,066 – да, это катастрофа, к сожалению. -0,3 балла сняли Нагорному, это гигантские проблемы для сборной России.

11:04. Ах, Никита – плохо выполнил прыжок. Его повело при приземлении, и он сильно заступил за пределы ковра. Да, оценка будет не очень высокой, к сожалению.

11:02. И сразу же поболеем за Нагорного– он хорошо выступил в личном многоборье, нужно сразу показывать класс на ковре.

11:00. И вот спортсмены появляются на помосте. Первым в вольных упражнениях выступит Никита Нагорный, олимпийский чемпион из России.

Токио-2020 Вайцеховская: «Снятие Байлз – побочное следствие препарата» ВЧЕРА В 05:28