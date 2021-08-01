Гимнаст сборной России Никита Нагорный неудачно выступил в финале вольных упражнений на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Он набрал 13,066 балла, получил штраф в -0,3 балла и остался на седьмом месте. Это первое поражение русских спортсменов на соревнованиях по спортивной гимнастике. Ранее в каждом виде спортсмены из России забирал медаль.

Олимпийским чемпионом Токио-2020 стал израильтянин Артем Долгопят. Он получил 14,933 балла и взял первое золото для национальной команды. Серебро – у испанца Рейдерлея Сапаты. Судьи также дали ему оценку 14,933 балла, но из-за более низкой сложности Сапата уступил Долгопяту. Бронзовая награда ушла гимнасту сборной Китая Сяо Жутену. Результат азиата – 14,766 балла.

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Также в финале принимали участие Рю Сунъюн из сборной Южной Кореи, казахстанец Милад Карими Юл Молдауэр из США и еще один южнокореец Ким Хансол.

1 августа в спортивной гимнастике пройдут еще три финала Олимпийских играх-2020 на отдельных снарядах.

Сначала девушки разыграют медали в опорном прыжке и на брусьях, а мужчины – на коне.

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